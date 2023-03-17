Піддавшись критиці з боку ЄС, влада Албанії заявила, що тимчасово відмовляється від планів щодо видачі «золотих паспортів», тобто «готівки в обмін на паспорт». Про це повідомляє Euractiv.

Прем'єр-міністр Еді Рама, виступаючи в Тирані разом з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем і комісаром з питань розширення Олівером Варгеї, заявив, що так звана схема «золотих паспортів», яку уряд Албанії просував протягом останніх років, тимчасово призупинена.

«Ми чітко дали зрозуміти, що призупиняємо процес до тих пір, поки позиція не буде з'ясована на європейському рівні. Є справа в європейському суді, але ми не будемо виносити її на розгляд ... не дочекавшись закінчення її розгляду. Якщо суд прийме рішення проти золотих паспортів, це питання буде закрите. Якщо він прийме рішення на користь, кожна країна зробить свій власний вибір», – сказав Рама.

Суперечки виникли після того, як у 2019 році видання Exit оприлюднило інформацію про те, що уряд Рами планував запропонувати схему «албанський паспорт в обмін на інвестиції».

У 2022 році були внесені зміни до закону про державно-приватне партнерство, які включали програми надання громадянства, що дозволило б приватним фірмам просувати цю схему серед іноземців. Рама захистив цю схему, заявивши, що вона має "величезний потенціал" і може принести значні економічні вигоди.

ЄС розкритикував план Албанії з продажу паспортів і закликав уряд відмовитися від цієї схеми або поставити під загрозу вільне пересування албанських громадян в ЄС. Європейська комісія повторила свій заклик зупинити цю схему у своєму щорічному звіті про розширення ЄС у жовтні.

Подібні схеми надання громадянства в Північній Македонії та Чорногорії також зазнали критики з боку ЄС. Мальта, Кіпр і Болгарія пропонували схожі схеми, які передбачають отримання громадянства в обмін на інвестиції в нерухомість, бізнес або державні фонди. Софія і Нікосія призупинили свої схеми, тоді як Валетта продовжує пропонувати паспорти, але через це їй загрожує судовий процес, ініційований Єврокомісією.