В Албанії двоє росіян та один українець намагалися потрапити на військовий завод у місті Грамш. Їх затримали. Двоє військових, які намагалися зупинити порушників, отримали поранення, повідомила ввечері в суботу, 20 серпня, агенція Reuters.

«Троє громадян з паспортами росії та України намагалися потрапити на територію підприємства. Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців отримали поранення», – повідомили у Міністерстві оборони Албанії.

У відомстві додали, що трьох порушників затримали. Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що цих людей підозрюють у шпигунстві.

Також у Міноборони повідомили, що один із затриманих, 24-річний громадянин росії, зайшов на територію військового заводу у Грамші і намагався фотографувати. Коли чоловіка намагалися зупинити охоронці, він використав проти них якийсь паралізуючий спрей, зазначає Міністерство оборони Албанії.

Ще двох людей – 33-річну росіянку і 25-річного українця – заарештували неподалік. Їх виявили в автомобілі «Шевроле».

Двох поранених військових госпіталізували, їхній стан – стабільний.

Багато російських і українських туристів відвідують Албанію під час літнього сезону. Військовий завод у Грамші розташований на відстані понад 70 кілометрів від пляжів.

Під час комуністичного правління Gramsh використовувався для виробництва гвинтівок російського типу АК-49. Як повідомляється на сайті міністерства, зараз завод надає виробничі послуги для оборонної промисловості. Більше подробиць не повідомляється.

З 2009 року Албанія є членом НАТО.