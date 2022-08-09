За час нещодавньої подовженої комендантської години у Миколаєві було затримано 400 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими окупантами. Про це розповів колишній керівник оборони Миколаєва генерал Дмитро Марченко в ефірі телеканалу «Київ».

За словами військового, полювання на колаборантів пройшло дуже вдало і повністю виправдало введення обмежувальних заходів на пересування по місту і за його межі.

Марченко підтвердив, що всі затримані працювали в інтересах ворога і передавали йому цінну інформацію. Це офіційно підтверджено, в тому числі отриманими під час рейду доказами.

«Я поки не можу про це говорити, але рейд пройшов дуже вдало, дуже добре почистили місто. Крім колаборантів знайшли дуже багато інших правопорушень, вихідні пройшли не просто так», – сказав генерал.

Підтвердив слова Марченка і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. В ефірі телемарафону новин він заявив, що пошукові групи правоохоронців та військових спрацювали дуже вміло.

«Військові з поліцейськими та спецслужбами відпрацювали адреси та місця можливого перебування навідників. Розбили місто на 50 секторів, працювало 200 розшукових груп, були ще автомобілі. Зараз ми поповнили базу, відпрацювали багато людей, 21 провадження вже відкрито. Результат є, він хороший, ми й надалі проводитимемо такі дії», – сказав Кім.

Нагадаємо, що у Миколаєві запроваджували подовжену комендантську годину з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня. Перед цим Віталій Кім повідомив про намір закрити Миколаїв для пошуку колаборантів. Також він запропонував платити 100 доларів за інформацію про російських коригувальників.