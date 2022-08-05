Містянам радять виходити на вулицю лише за крайньої необхідності

У Миколаєві запроваджують подовжену комендантську годину, що триватиме два дні. Для водіїв потрібно буде об’їжджати околицями.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, довга комендантська година триватиме з 23:00 5 серпня до 5:00 понеділка 8 серпня.

«Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні», – повідомив Віталій Кім.

Він додав, що якщо потрібно вийти неподалік дому, наприклад, вигуляти собаку, то порушника не каратимуть, однак при собі необхідно мати документи.

Для водіїв місто також буде закритим, його можна буде об’їхати трасами на околиці.

Нагадаємо, що 20 липня Віталій Кім повідомив про намір закрити Миколаїв для пошуку колаборантів. Також він запропонував платити 100 доларів за інформацію про російських коригувальників.