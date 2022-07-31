Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав сьогоднішні обстріли наймасштабнішими

Росіяни вчергове обстріляли Миколаїв. Міський голова Олександр Сєнкевич назвав нічні та ранкові обстріли наймасштабнішими за весь час. Наразі відомо про одного загиблого, ще двоє отримали поранення.

«Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно, найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники», – написав о 6:10 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Також вночі він повідомляв про масовані обстріли міста. Він розповів, що у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів. Сєнкевич написав, що у місцях прильотів виникли пожежі, ударними хвилями та уламками пошкоджені житлові будинки.

Також інформацію про масовані обстріли підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він повідомив, що після 01:00 та вранці близько 05:00 Миколаїв зазнав масованих обстрілів. За його інформацією, попередньо відомо про одного загиблого, ще двоє отримали поранення.

«Внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки», – повідомив Віталій Кім.