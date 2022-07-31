Олексію Вадатурському було 74 роки

Під час обстрілів Миколаєва вночі 31 липня загинув один з найбагатнших бізнесменів країни, власник найбільшої в Україні зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.

Про загибель бізнесмена вранці 31 липня повідомило РБК-Україна з посиланням заступника голови Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова. Пізніше цю інформацію підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У будинок Олексієя Вадатурського влучила російська ракета, разом із ним загинула і його дружина Раїса Вадатурська.

74-річний Олексій Вадатурський – відомий український агропідприємець, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон» та віце-президент Української зернової асоціації з 2005 року. У 2007 році отримав звання Героя України.

У рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України Олексій Вадатурський посів 24 місце. У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів США.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня росіяни здійснили масований масований обстріл. За офіційними даними, загинула одна людина, двоє отримали поранення. Міський голова Олександр Сєнкевич назвав нічні та ранкові обстріли наймасштабнішими за весь час.