Олексій Вадатурський був одним з найуспішніших та найбагатших бізнесменів України

Слідство у справі про загибель від ракетного удару росіян по Миколаєву гендиректора агрокомпанії «Нібулон», Героя України Олексія Вадатурського, не виключає версію, що того було вбито навмисно. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує «РБК-Україна».

«Було негайно розпочате досудове розслідування. Наразі одна з версій – цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського і його родини», – розповів Андрій Костін в ефірі українського телемарафону 1 серпня.

За його словами, це одна з версій, яка зараз опрацьовується. Вже призначено кілька експертиз, було опитано понад 50 свідків

Костін також уточнив, що якщо у слідства з'явиться більше інформації, то Офіс генпрокурора «дуже швидко цю інформацію оприлюднить, з умовами того, щоб це не завадило подальшому розслідуванню».

Він додав, що наразі у справі призначена низка експертиз, також опитано понад 50 свідків.

Як інформував ZAXID.NET, Герой України, власник зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський загинув разом з дружиною Раїсою у ніч на 31 липня. У його будинок потрапив російський снаряд під час обстрілу Миколаєва. За словами мера міста, це чи не найпотужніший обстріл за понад пʼять місяців повномасштабного вторгнення. Пошкоджені цивільні обʼєкти: будинки, готель, СТО та інші.