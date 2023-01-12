Албанія вперше за час дипломатичних відносин відкриє своє посольство в Україні. Про це 12 січня заявила міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка.

Вона не уточнила, коли саме відкриють це посольство, однак зазначила, що вона розміститься у Києві.

«І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн – у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці [дипломатичних відносин] рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні», – повідомила міністерка.

Вона додала, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократії та відзначила героїчну боротьбу українців за збереження свободи.

Нагадаємо, у 2020 році в Албанії запрацювало посольство України. Послом став Володимир Шкуров.