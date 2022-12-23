Президент України Володимир Зеленський озвучив головні завдання українським дипломатам, які їм слід виконати наступного року. Про це глава держави сказав у своєму зверненні до дипломатів у рамках наради послів 23 грудня, повідомляє «Європейська правда».

Першим завданням президент визначив початок переговорів про вступ України до ЄС. Другим – підготовку до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України.

Третім – роботу над оновленими оборонними і безпековими потребами. Робота над відновленням української енергетики та задоволення потреб України у відновленні після російських ударів, реалізація Fast Recovery Plan визначені як четверте завдання. Для цього президент закликав дипломатів співпрацювати з урядом, офісом, міжнародними організаціями та державами-партнерами.

П’яте завдання – забезпечити нові санкційні пакети проти Росії, щоб держава-терорист, за словами Зеленського, «відчула реальний тиск».

Шосте завдання – робота над підтримкою країн трибуналу щодо злочину агресії та відповідальності воєнних злочинців. Сьоме завдання – допомагати знаходити і блокувати активи Росії та повʼязаних з державою-терористом осіб на території країн перебування.

Восьмим завданням президент визначив «підтримку наших людей не просто настільки, наскільки можете, а значно більше».