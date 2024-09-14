Підопічні Маріно Пушіча спробують покращити своє становище у турнірній таблиці

У 6-му турі чемпіонату України донецький «Шахтар» прийматиме львівські «Карпати». Поєдинок відбудеться на «Арені Львів» і розпочнеться о 18:00. Обслуговувати гру буде бригада арбітрів на чолі з Андрієм Коваленком (асистенти – Володимир Думенко та Ярослав Поважний), а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній.

У новому сезоні УПЛ «Шахтар» чергує перемоги з поразками. Донеччани перемогли «Ворсклу» (5:0), поступилися «Поліссю» (0:1), обіграли «Лівий Берег» (1:0) та програли «Олександрії» (3:4). Матч попереднього туру з «Кривбасом» не був дограний через тривалу повітряну тривогу у Кривому Розі – на момент зупинки матчу підопічні Маріно Пушіча вели в рахунку 1:0.

Своєю чергою у доробку «Карпат» перемога над «Кривбасом» (3:0), дві нічиї з «Вересом» (0:0) та «Ворсклою» (1:1) та дві поразки від «Динамо» (1:3) та ЛНЗ (1:2). Після 5-ти турів «Шахтар» з 6-ма очками йде у турнірній таблиці УПЛ дев’ятим, «Карпати» з 5-ма пунктами одинадцяті.

Цікаво, що «Шахтар» та новостворені «Карпати» жодного разу не перетиналися в офіційних матчах, проте 15 березня 2024 року провели у Львові товариську гру, яка завершилася внічию (2:2). Вже у середу, 18 вересня, «Шахтар» стартує у Лізі чемпіонів виїзним матчем проти італійської «Болоньї», тож «Карпати» мають шанс скористатися боротьбою донеччан на два фронти.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають жалюгідні 1,30, тоді як успіх львів’ян оцінюють у космічні 12,00. Нічия котирується у 5,70.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,61, тоді як тотал менше 2,5 – 2,32.

Де дивитися матч 6-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Карпатами»

Матч «Шахтар» – «Карпати» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.