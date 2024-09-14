Підопічні Олександра Шовковського спробують закріпити успіх в УПЛ у дуелі з «темною конячкою»

У суботу, 14 вересня, київське «Динамо» у 6-му турі української Прем’єр-ліги зіграє з луганською «Зорею». Попри виїзний для киян статус поєдинку, гра відбудеться у столиці на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Головним арбітром матчу буде Роман Блавацький, а за VAR відповідатиме Дмитро Панчишин. Початок зустрічі о 15:30.

Зоря вдало стартувала у чемпіонаті України, сходу здобувши дві перемоги – над Інгульцем (2:1) та Чорноморцем (1:0). Далі були дві поразки – від «Олександрії» (1:2) та «Руха» (0:3) та успіх з «Оболонню» (2:0). Своєю чергою «Динамо» зіграло лише три матчі, але всі провело без осічок, здобувши перемоги над «Вересом» (2:1), «Карпатами» (3:1) та «ЛНЗ» (1:0). Як наслідок, у турнірній таблиці УПЛ «Динамо» з 9 пунктами йде п’ятим, «Зоря» з такою ж кількістю очок шоста.

Варто зазначити, що під час паузи на матчі збірних луганців покинув один з її лідерів і головних активів – форвард Едуардо Герреро, якого придбало Динамо. За домовленістю між клубами, панамський легіонер не зможе вийти проти екс-команди. «Динамо» напередодні теж відпустило свого легіонера Самбу Діалло, відправивши африканця в оренду в єрусалимський «Хапоель».

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,51, тоді як успіх луганців оцінюють у 6,80. Нічия котирується у 4,50.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,69, тоді як тотал менше 2,5 – 2,17.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають одразу троє гравців – Владислав Ванат (2,00), Андрій Ярмоленко (2,50) і Владислав Кабаєв (3,30). У «Зорі» записати своє ім’я у протокол можуть Пилип Будківський (3,50) та Денис Антюх (4,50).

Де дивитися матч 6-го туру УПЛ між «Зорею» та «Динамо»

Матч «Зоря» – «Динамо» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.