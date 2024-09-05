За таку послугу кожен із чоловіків мав сплатити 120 тис. гривень

Прикордонники Подільського загону на Одещині затримали 12 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон та потрапити до Молдови. Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Завдяки оперативній інформації та технічним засобам, охоронці держрубежу швидко виявили потенційних порушників. Один із них спробував втекти, але марно – його та усіх учасників незаконної подорожі прикордонники оперативно затримали», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зʼясувалося, чоловіки, планували потрапити до Молдови через Придністровський сегмент. Для цього вони скористались послугами Telegram-каналу, який допомагає ухилянтам незаконно перетнути кордон. Діями чоловіків керував адміністратор Telegram-каналу. Якби чоловікам дійсно вдалось потрапити до Молдови, то кожен із них мав би сплатити по 120 тис. гривень.

Відносно затриманих прикордонники склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

Нагадаємо, на Одещині співробітники Державної прикордонної служби затримали 31-річного ухилянта, який намагався через річну Дунай потрапити до Румунії.