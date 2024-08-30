31-річний ухилянт намагався переплисти Дунай

На Одещині співробітники Державної прикордонної служби затримали 31-річного ухилянта, який намагався через річну Дунай потрапити до Румунії. Про це у п’ятницю, 30 серпня, повідомили на сайті ДПСУ.

Прикордонники затримали порушника в Ізмаїльському районі Одещини. За словами затриманого, раніше працював за кордоном і тому, хотів незаконним шляхом туди повернутися. Чоловік планував спочатку потрапити до Румунії, а звідти – до Польщі. Щоб переплисти річку 31-річний чоловік готувався два дні – придбав ласти та рятувальний жилет, запакував документи і телефон у поліетиленову плівку.

«Сподіваючись на те, що в дощову погоду прикордонникам його буде важко виявити, переплив до острова Єрмаков, а звідти вже намагався дістатися через кордон по річці до Румунії. Повторно екіпірований у ласти та рятувальний жилет він був готовий до останнього “ривка”, але прикордонний наряд його затримав», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Прикордонники склали адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», рішення по якому ухвалить суд. Крім того, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 2 02 КУпАП «Порушення прикордонного режиму».