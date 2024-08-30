Польські прикордонники протягом дев'яти місяці перевіряли агенцію працевлаштування, якою керує українець

У Польщі 40-річному українцю, який керував агенцією тимчасового працевлаштування, загрожує штраф 30 тис. злотих. За даними польських прикордонників, чоловік незаконно працевлаштовував іноземців. Про це у п’ятницю, 30 серпня, повідомив сайт In Poland.

Зазначається, що перевірка агенції тимчасового працевлаштування тривала дев’ять місяців. Її здійснювали співробітники групи контролю законності працевлаштування з прикордонної застави в Радомі. Вони перевірили 191 іноземця, серед яких громадяни України, Білорусі, Куби, Молдови та Грузії. Іноземці працювали прибиральниками або на м’ясопереробних підприємствах здебільшого у Мазовецькому та Лодзькому воєводствах.

Після перевірки польські прикордонники з’ясували, що українець незаконно працевлаштував 78 іноземців – вони працювали нелегально. Справу щодо українця, який керував агенцією, передадуть до суду. Роботодавцю з України загрожує штраф – до 30 тис. злотих.

Нагадаємо, у березні 2023 року польські прикордонники затримали чотирьох українців за спробу перевезти нелегалів.