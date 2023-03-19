У Польщі затримали чотирьох українців за перевезення нелегалів
Світ — Андрій Стець, 0 0
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За минулу добу з території Білорусі до Польщі незаконно намагалось потрапити 90 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі.
«До Польщі намагалися незаконно потрапити з Білорусі», – повідомили прикордонники.
Найбільше нелегалів затримали на прикордонному пункті Біловезька – 31 особу з Афганістану, Сирії, Іраку.
Крім того, польські прикордонники затримали 4 українців, які намагались перевезти нелегалів.
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