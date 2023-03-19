За минулу добу з території Білорусі до Польщі незаконно намагалось потрапити 90 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі.

«До Польщі намагалися незаконно потрапити з Білорусі», – повідомили прикордонники.

Найбільше нелегалів затримали на прикордонному пункті Біловезька – 31 особу з Афганістану, Сирії, Іраку.

Крім того, польські прикордонники затримали 4 українців, які намагались перевезти нелегалів.