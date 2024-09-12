ІТ-команда оцифрувала весь процес забезпечення – від подачі заявок на продукти до оформлення видаткових накладних та актів

Для управління тиловими потребами ЗСУ створили інноваційну ІТ-систему – DOT-Chain. Про це 11 вересня повідомила пресслужба Міноборони.

Завдяки цій системі в Україні хочуть зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим. Це стане можливим завдяки спрощенню процесів, збільшенню проінформованості та посиленню підтримки військових і постачальників.

«Якщо раніше термін поставки продуктів міг складати до двох місяців, то після запровадження DOT-Chain цей строк має скоротитися приблизно в чотири рази», – розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Наразі ІТ-команда оцифрувала весь процес забезпечення – від подачі заявок на продукти до оформлення видаткових накладних та актів. У майбутньому система може швидко масштабуватися для покриття інших категорій товарів.

Що змінила нова ІТ-система DOT-Chain:

Перевела в цифру паперові документи для оптимізації роботи військових.

Спростила процес оплати за товари. Він буде в чотири рази швидший, адже видаткові накладні одразу підвантажуються в систему, а ДОТ, маючи підписи від військової частини та постачальника, може одразу оплатити відвантаження.

Оптимізувала обмін даними. Відомості із системи використовує, зокрема, і Міністерство оборони.

Налаштувала взаємодію між сторонами, залученими до процесу забезпечення ЗСУ. У системі DOT-Chain за кожним запитом видно всі документи щодо закупівлі та постачання.

Технологічні рішення для ЗСУ

У рамках поетапної цифрової трансформації військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень розробили інформаційно-комунікаційну систему «Імпульс».

На початку вересня стало відомо, що Центр інновацій Міністерства оборони України впроваджує нову технологію Mobile Device Management, яка зможе захистити особисті мобільні пристрої українських військовослужбовців.

Також 8 серпня в Україні запустили мобільний застосунок «Армія+», головною функцією якого стали електронні рапорти. Наразі у застосунку доступні 11 видів рапортів та «Армія ID» – індивідуальний номер військового. Згодом там також з’являться курси та навчальні програми для військовослужбовців.