Міноборони повідомило про проведення перевірок харчування у військових частинах

Міністерство оборони України ініціювало проведення перевірок харчування у військових частинах на північному, східному та південному напрямках. Про це йдеться у повідомленні відомства, опублікованому у вівторок, 17 вересня.

Перевірки військових частин здійснюватимуть представники міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.

«Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання», – повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Наголошується, що міноборони вживає необхідних заходів для посиленого контролю якості товарів, що постачаються ЗСУ, а також виявлення можливих порушень для їх швидкого усунення. Після перевірок міноборони повідомить про результати.

Зазначається, що такі перевірки проводитимуть регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області поліцейські затримали підприємця. За даними слідства, для забезпечення військових частин, які базуються на Прикарпатті, міноборони уклало низку договорів на постачання вершкового масла. Однак замість цього підрядник продав небезпечний для здоров'я дешевий спред з пальмовою олією.