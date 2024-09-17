Литовець Кястутіс Кветкус воює проти України на боці Росії

Литовця Кястутіса Кветкуса, який воює проти України у складі Збройних сил Росії, позбавили громадянства. Відповідний указ видала міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте. Про це повідомив литовський сайт новин Delfi.

Зазначається, що таке рішення міністерка ухвалила відповідно до Закону про громадянство Литовської Республіки. Воно втрачається, якщо громадянин проходить службу в іншій державі без дозволу уряду Литви. Кястутісу Кветкусу такого дозволу не надавали.

«У такому разі рішення про втрату громадянства Литовської Республіки може бути прийняте без урахування того факту, що людина може стати особою без громадянства», – йдеться у повідомленні.

Delfi також зазначає, що інформація про те, що литовець Кястутіс Кветкус воює проти України на боці Росії з’явилася місяць тому. Першим про це повідомив блогер Скірмантас Малінаускас. Він також розповів, що раніше Кястутіс Кветкус притягувався до кримінальної відповідальності. Тоді речниця генпрокуратури Литви Рита Стундієне запеінила журналістів, що інформація про Кястутіса Кветкуса «перевіряється і оцінюється в межах розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні».

Як зазначає «Європейська правда», напередодні міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що проти України на боці Росії воює «не один литовець», але точну кількість він не назвав.

Нагадаємо, у столиці Чехії Празі суд на сім років ув’язнив колишнього військового 27-річного Філіпа Сімана, який добровольцем воював в Україні. Суд визнав його винним у мародерстві у зоні бойових дій. Проте прокурор вимагав для Філіпа Сімана покарання у вигляді ув’язнення строком на десять років, оскільки його також звинувачували у незаконній службі в іноземних збройних силах, оскільки він прибув в Україну без дозволу президента Чехії. Однак, за цим пунктом суддя визнала Філіпа Сімана невинним.