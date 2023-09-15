Литовська фігуристка Маргарита Дробязко виступала в шоу дружини прес-секретаря Путіна

Президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю, 15 вересня, підписав указ про позбавлення литовського громадянства 51-річної литовської фігуристки Маргарити Дробязко через її зв'язки з Росією. Про це повідомляє видання Delfi.

Анулювати громадянство Дроб'язко попросило МВС країни, заявивши, що фігуристка не засуджувала війну в Україні та брала участь у льодовому шоу Татьяни Навки, яка є дружиною прес-секретаря російського президента Владіміра Путіна – Дмітрія Пєскова.

Сам Науседа раніше заявив, що аргументи Дробязка «про те, що вона несе світло культури і добра», для нього «насилу поєднуються з тим «світлом», яке російські солдати несуть своїми чоботями на території України».

Наприкінці липня міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте звернулася до Науседи із заявою про анулювання громадянства Дробязка. У МВС Литви зазначали, що Дробязко підтримує особисті та професійні зв'язки з фігуристкою та дружиною прес-секретаря російського президента Дмітрія Пєскова та іншими особами, що потрапили під санкції, а також володіє майном в анексованому Росією Криму.

Крім того, зазначали у відомстві, Дробязко не виступала із засудженням війни в Україні, а її участь у льодових шоу Навки «сприяє просуванню образу Росії як великої країни».

Сама Дробязко опублікувала у соцмережах звернення до парламенту Литви, в якому хоч і назвала війну в Україні «трагедією для мільйонів людей та сімей», але наголосила, що має право не озвучувати публічно свою політичну позицію, якщо «не може, не хоче і не готова це зробити».

Громадянство Литви Дробязко отримала 1993 року як виняток – у рамках спеціальної процедури за заслуги перед литовським спортом і популяризацію країни.

51-річна Дробязко – тринадцятиразова чемпіонка Литви, дворазова призерка чемпіонатів Європи та призерка чемпіонату світу у танцях на льоду. Фігуристка народилася у Москві, але після розпаду СРСР виступала за Литву разом із Повіласом Ванагасом. Його разом із Дробязко у 2022 році позбавили державних нагород за виступ на шоу Навки у Сочі.

«Я не сумніваюся, що ця пара танцюристів на льоду була чудовими спортсменами. Але свої заслуги перед литовською державою, за які їх оцінили ще 2000 року, вони стерли цинічним вчинком», – заявив тоді Науседа.

Зауважимо, що цього року литовський парламент ухвалив поправки, які дозволяють позбавити литовське громадянство людини з подвійним громадянством, якщо він публічно висловлює підтримку державі, яка загрожує інтересам безпеки Литви або її союзників.