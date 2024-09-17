Приклад вивісок, що створюють світлове забруднення у Львові

Упродовж липня і серпня у Львові демонтували 221 рекламну вивіску. Ідеться про рекламу, яку підприємці встановили самовільно або таку, що не відповідає затвердженим вимогам, повідомляє департамент природних ресурсів і будівництва міськради Львова.

Загалом з початку року у Львівській громаді демонтували 648 рекламних конструкцій. Серед порушень, які підприємці роблять найчастіше, такі:

невідповідність формі, розміру та кольору;

заклеєні рекламними зображеннями вітрини;

занадто яскраве світлове оформлення вивісок.

Водночас цьогоріч підприємці зверталися до міськради за погодженням на встановлення реклами 981 раз.

Зараз департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад спільно з управлінням охорони історичного середовища та департаментом архітектури і просторового розвитку працюють над оновленням вимог до розміщення вивісок у Львівській громаді. Після проведеної інвентаризації до реєстру вже внесли понад 12 тисяч вивісок.