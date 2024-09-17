Українські виробники безпілотників вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів

Українські виробники безпілотників вперше братимуть участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті міноборони України, у вівторок, 17 вересня.

Зазначається, що серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів. У міноборони наголосили, що запрошення українських компаній до участі у тендерах є важливим кроком для підтримки вітчизняного виробництва.

«Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Виробникам, які хочуть взяти участь у тендері, потрібно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів прийматимуть до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів – до 11 листопада. Усі заявки розглядатимуть члени Коаліції дронів, а потім визначать переможців.

«Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування та оцінки. В разі успішних результатів тестувань планується масштабне замовлення FPV-дронів від компаній-переможців», – повідомили у міноборони.

Як інформував ZAXID.NET, 15 лютого 2024 року Велика Британія повідомила про створення Коаліції дронів для України, яку очолила разом з Латвією. У межах цієї ініціативи планують поставити Україні тисячі FPV-дронів. Загалом до складу Коаліції дронів входить 16 країни.