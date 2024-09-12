Президент УАФ висловив повну довіру своєму екс-партнеру по Динамо та збірній України

Національна збірна України жахливо розпочала сезон у Лізі націй, двічі поспіль програвши на старті турніру. Спочатку команда Сергія Реброва поступились Албанії (1:2), а за три дні – Чехії (2:3). Як наслідок, «синьо-жовті» після 2-х турів йдуть у турнірній таблиці групи В1 останніми без очок і ризикують вилетіти до дивізіону С.

Наставник збірної й вся команда після таких результатів піддались нищівній критиці журналістів та вболівальників. Однак, знайшлись і такі, кого цілком і повністю влаштовує робота тренерського штабу національної команди.

«Вдячний Сергію Реброву, під керівництвом якого ми бачимо прогрес у роботі та результатах усієї вертикалі збірних. Разом із виходом на Євро дорослої збірної ми маємо комплексний успіх у роботі тренерської команди, яка зараз працює із нашими збірними. Саме тому ми бачимо перспективи в обраному векторі роботи та повністю довіряємо Реброву. У нього є повний карт-бланш на втілення ідей та експерименти», – заявив Андрій Шевченко.

«Невдалі результати на старті Ліги націй не змінять нашої стратегії. Завдання УАФ – сприяти виконанню глобальної цілі – виходу національної збірної на чемпіонат світу. Ми лише на старті дворічного циклу й оцінюємо роботу збірних комплексно. Попереду в Сергія Реброва та його команди багато роботи, і ми продовжуємо його підтримувати», – додав президент УАФ.

Нагадаємо, Ліга націй відіграє важливу роль у кваліфікації на чемпіонат світу: якщо команди не зможуть здобути прямі путівки у відборі, то матимуть шанс потрапити на Мундіаль саме через цей євротурнір. Зазначимо, що у поточному сезоні Ліги націй Україна зіграє ще чотири поєдинки у групі: два матчі проти Грузії (поточного лідера квартету В1) та по одному з Чехією та Албанією.