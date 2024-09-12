У ніч на четвер, 12 вересня, Сили оборони уразили склад боєприпасів росіян біля тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Цієї ночі в тимчасово окупованому селищі Мелекіне поблизу Маріуполя українські оборонці влучили у військовий склад боєкомплектів російських військових.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що мешканців з селища евакуювали.

«Мелекіне повністю евакуйовано. Наші кажуть, такої паніки в росіян ще не бачили», – додав він.

Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, у цьому ж селищі безпілотники вдарили по місцях скупчення росіян. Зокрема, вдалося влучити у склад та базуванню окупаційних військ у пансіонаті.

У понеділок, 2 вересня, український БПЛА завдав удару по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове. Трьох військових окупаційної армії доставили до шпиталю з пораненнями середньої важкості.