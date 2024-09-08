У Росії через атаку дрона загорівся склад з паливом

Бєлгородську область Росії атакували невідомі дрони. Внаслідок влучання там загорівся склад із паливом. Про це у неділю, 8 вересня, повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

За даними Telegram-каналу Astra, невідомі дрони атакували склад із паливом у населеному пункті Ютановка у Волоконовському районі. На місці події загорілися залізничні цистерни із паливом.

«Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками здійснюється гасіння пожежі», – написав Вячеслав Гладков.

Наразі інформації про постраждалих немає. В атаці російський губернатор традиційно звинуватив ЗСУ. В Україні наразі не коментували подію.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 7 вересня, безпілотник атакував Воронезьку область Росії. Внаслідок атаки розпочалась пожежа на складі боєприпасів з подальшою детонацією. Влада евакуювала місцевих жителів. Згодом низка українських ЗМІ із посиланням на джерела у спецслужбі повідомила, що російський склад атакували дрони СБУ.