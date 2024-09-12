Автомобіль, за кермом якого був Дмитро Герасій, 22 травня 2023 року

Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області 6 вересня визнав винним 24-річного Дмитра Герасія у смертельній ДТП, через яку загинула людина, і призначив п'ять років та шість місяців позбавлення волі. У вироку йдеться, що обвинувачений 25 травня 2023 року п'яним їхав автомобілем Mazda дорогою «Львів-Луцьк» й врізався в електроопору. Внаслідок аварії 23-річний пасажир автомобіля отримав смертельні травми.

Згідно з матеріалами справи, Дмитро Герасій, який є уродженцем села Велике Колодно, їхав у напрямку Луцька. Він був п'яним за кермом і виїхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся й врізався в електроопору. В автомобілі також був пасажир, який отримав низку переломів та ушкодження внутрішніх органів. Він помер у кареті швидкої допомоги.

Наслідки ДТП 22 травня 2023 року. Фото поліції

У суді Дмитро Герасій визнав провину й розкаявся. Матір загиблого пасажира зазначила, що не має претензій до обвинуваченого, оскільки той компенсував їй 10 тис. грн моральної шкоди й 4 тис. доларів за встановлення пам'ятника синові.

Суддя Маркіян Самсін визнав Дмитра Герасія винним у порушенні ПДР у стані алкогольного сп'яніння, яке призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 286-1 ККУ), та призначив п'ять років та шість місяців позбавлення волі. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання 22 травня 2023 року. Також Дмитро Герасій має сплатити майже 5 тис. грн за судові експертизи.