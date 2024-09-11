У ДТП двох позашляховиків біля Львова загинув один з водіїв
Зіткнулися автомобілі Mitsubishi L 200 та Subaru Forester
У середу, 11 вересня, на трасі Львів – Івано-Франківськ у селі Давидів сталася ДТП двох позашляховиків, в якій загинув один з водіїв.
Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, близько 12:40 на трасі поблизу автозаправки БРСМ у Давидові зіткнулися автомобілі Mitsubishi L 200 та Subaru Forester. У результаті водій Subaru загинув на місці аварії.
За попередніми даними, загиблому було 68 років. Особисті дані учасників ДТП встановлюють правоохоронці.
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