У ДТП загинув водій Subaru Forester

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Батятичі колишнього Кам’янка-Бузького району, військовослужбовцю за смертельну ДТП у селі Давидів у вересні 2024 року. Військовослужбовець на Mitsubishi L200 врізався у Subaru Forester, водій якого загинув на місці. За смертельну ДТП обвинуваченому присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, 11 вересня близько обіду 27-річний військовослужбовець на Mitsubishi L200 вчинив смертельну аварію на трасі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів у селі Давидів поблизу Львова. Винуватець аварії на швидкості врізався в автомобіль Subaru Forester, водій якого здійснював поворот ліворуч, виїжджаючи на трасу з АЗС. У результаті аварії 68-річний водій Subaru Forester отримав важкі травми голови та внутрішніх органів і загинув на місці.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав. Він заявив, що ДТП сталася з вини водія Subaru Forester, який здійснив неочікуваний маневр, виїхавши з автозаправки у праву смугу і одразу повернув ліворуч у його смугу.

Донька загиблого водія у суді розповіла, що від лікаря, який оглядав винуватця після ДТП, дізналася, що той був в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння. Однак, проведені під час досудового слідства експертизи цього не підтвердили.

Вивчивши матеріали справи суддя Дмитро Куса визнав водія Mitsubishi L200 винним у порушенні ПДР, що спричинило смерть постраждалого (ч.2 ст. 286 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням водійських прав на три роки. Водночас суд звільнив військовослужбовця від основного покарання, встановивши випробувальний термін три роки. При цьому суд врахував позитивні характеристики винуватця аварії, а також те, що він мобілізований і проходить службу у зоні бойових дій.

На вирок ще може бути подана апеляція.