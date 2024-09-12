Працівника Кременецького ТЦК викрили на продажі гуманітарних авто для ЗСУ
Військовий хотів продати три позашляховики за 13,2 тис. доларів
Працівник Кременецького ТЦК та СП через інтернет продавав гуманітарні авто, які завезли з-за кордону як благодійну допомогу для Збройних сил України. Загалом військовий планував продати три позашляховики за 13,2 тис. доларів. Покупців шукав серед бійців бойових бригад, які зараз перебувають на фронті і потребують транспорту. При цьому автомобілі військовий зберігав у гаражах районного військкомату.
Під час розслідування поліцейські Тернопільщини та працівники контррозвідки СБУ встановили, що 46-річний військовослужбовець Кременецького ТЦК та СП шукав в інтернеті потенційних покупців для трьох позашляховиків підвищеної прохідності. Як з’ясувалося, працівник військкомату намагався продати авто, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ через благодійні фонди, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 12 вересня.
Військовий мав би передати цей транспорт безплатно військовим формуванням. Однак чоловік вирішив на цьому заробити. За даними Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону клієнтів він шукав серед військовослужбовців та за 13200 доларів запропонував придбати Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee та Nissan X-Trail.
«Гуманітарні авто військовий зберігав на території Кременецького районного ТЦК. Наразі йому повідомлено про підозру, а прокурори військової прокуратури подали до суду клопотання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону.
46-річному військовослужбовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.
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