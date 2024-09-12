Автомобілі зловмисник зберігав в гаражах районного військкомату

Працівник Кременецького ТЦК та СП через інтернет продавав гуманітарні авто, які завезли з-за кордону як благодійну допомогу для Збройних сил України. Загалом військовий планував продати три позашляховики за 13,2 тис. доларів. Покупців шукав серед бійців бойових бригад, які зараз перебувають на фронті і потребують транспорту. При цьому автомобілі військовий зберігав у гаражах районного військкомату.

Під час розслідування поліцейські Тернопільщини та працівники контррозвідки СБУ встановили, що 46-річний військовослужбовець Кременецького ТЦК та СП шукав в інтернеті потенційних покупців для трьох позашляховиків підвищеної прохідності. Як з’ясувалося, працівник військкомату намагався продати авто, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ через благодійні фонди, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 12 вересня.

Військовий мав би передати цей транспорт безплатно військовим формуванням. Однак чоловік вирішив на цьому заробити. За даними Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону клієнтів він шукав серед військовослужбовців та за 13200 доларів запропонував придбати Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee та Nissan X-Trail.

«Гуманітарні авто військовий зберігав на території Кременецького районного ТЦК. Наразі йому повідомлено про підозру, а прокурори військової прокуратури подали до суду клопотання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону.

46-річному військовослужбовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

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