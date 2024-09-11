Поліцейські затримали начальника поштового відділення з Тернополя

На Тернопільщині працівники відомого поштового сервісу викрадали дрони з посилок, а потім продавали їх за нижчими цінами в інтернеті. Кіберполіція викрила чотирьох чоловіків, які причетні до злочину, троє з них працювали на поштовому відділенні. Загалом злочинна група викрала 26 дронів загальною вартістю 6 млн грн і, які були призначені для ЗСУ.

Злочинне угруповування викрили кіберполіцейські головного управління Нацполіції. В інтернеті правоохоронці натрапили на підозрілі оголошення про продаж дронів для військових. Під час розслідування з’ясувалося, що люди, які продавали військове обладнання, отримали його незаконним шляхом.

Організували протиправну діяльність двоє мешканців Тернополя, один із яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Останній залучив до злочинної схеми своїх підлеглих.

«Працівники пошти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для ЗСУ. Після цього зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою та габаритами сміттям», – повідомили в кіберполіції Національної поліції в середу, 11 вересня.

Тернополяни продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. Якщо знаходився покупець, то дрони відправляли замовникам з відділення за місцем роботи. Гроші за товар зловмисники отримували на рахунки дропів та криптогаманці. Щоб легалізувати надходження великої кількості грошей на рахунки, то один із тернополян, навіть оформив ФОП для отримання платежів за продаж майна.

Дрони посилками пересилали для військових ЗСУ

Загалом правоохоронці з’ясували, що в такий спосіб зловмисники привласнили 26 посилок з дронами та іншою військовою технікою загальною вартістю майже 6 млн грн. Слідчі Нацполіції та оперативники кіберполіції провели 14 обшуків за місцями проживання, перебування та в авто чоловіків на території Львівської області та м. Києва.

Під час обшуків вилучили 15 мобільних телефонів, компʼютери, 25 банківських карток, документи й чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Поліцейські також заблокували цифрові активи на криптогаманцях.

Тернополянам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – особисте зобов'язання та нічні домашні арешти. Тривають слідчі дії для встановлення місця перебування всіх причетних до схеми осіб.