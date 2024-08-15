На Одещині викрили військового на торгівлі авто, завезеними як гуманітарна допомога
Військовий та його спільник планували продати два броньованих авто за 18 тис. доларів
На Одещині правоохоронці викрили військового та його спільника на продажі автомобілів, завезли в Україну з-за кордону як гуманітарну допомогу. Про це у четвер, 15 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.
Військовий разом зі знайомим завезли до України з-за кордону два броньованих автомобілі Volkswagen Transporter за спрощеною процедурою – як гуманітарну допомогу для однієї із благодійних організацій у Черкаській області. Правоохоронці встановили, що чоловіки планували продати ці авто за 18 тис. доларів.
«Попри заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою власного заробітку ділки підшукали покупця. Чоловік хотів придбати броньовані мікроавтобуси для власних потреб, у тому числі й для подальшої безоплатної передачі Збройним силам України», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали військового та його спільника під час передачі автомобілів покупцю та одержанні грошей.
Затриманим повідомили про підозри у продажі гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує покарання – ув’язнення строком від п’яти до семи років та конфіскація майна.
Наразі слідчі перевіряють причетність благодійної організації до незаконної схеми. Також правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.