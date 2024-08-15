Військовому та його спільнику загрожує до семи років ув'язнення

На Одещині правоохоронці викрили військового та його спільника на продажі автомобілів, завезли в Україну з-за кордону як гуманітарну допомогу. Про це у четвер, 15 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Військовий разом зі знайомим завезли до України з-за кордону два броньованих автомобілі Volkswagen Transporter за спрощеною процедурою – як гуманітарну допомогу для однієї із благодійних організацій у Черкаській області. Правоохоронці встановили, що чоловіки планували продати ці авто за 18 тис. доларів.

«Попри заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою власного заробітку ділки підшукали покупця. Чоловік хотів придбати броньовані мікроавтобуси для власних потреб, у тому числі й для подальшої безоплатної передачі Збройним силам України», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали військового та його спільника під час передачі автомобілів покупцю та одержанні грошей.

Затриманим повідомили про підозри у продажі гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує покарання – ув’язнення строком від п’яти до семи років та конфіскація майна.

Наразі слідчі перевіряють причетність благодійної організації до незаконної схеми. Також правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.