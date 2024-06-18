Псевдоволонтера затримали на гарячому

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним керівника ГО «Карпатський край» Петра Турянчика у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. За продаж автомобілів, ввезених для потреб ЗСУ з-за кордону, засуджений заплатить 102 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, винесеному 13 червня, обвинувачений купив за кордоном Mitsubishi Shogun Warrior, Мегсedes 270 МL CDI та Мitsubishi L 200, вказавши у митній декларації, що отримувачем цієї гуманітарної допомоги є громадська організація. Після ввезення автівок в Україну, Петро Турянчик створив оголошення про їх продаж у Faсеbоок.

Псевдоволонтера затримали на гарячому – позашляховики Mitsubishi і Mercedes за 14,6 тис. євро він продав покупцеві, який діяв під контролем правоохоронців.

17 травня прокурор уклав з Петром Турянчиком угоду про визнання винуватості. За нею обвинувачений перерахував на ЗСУ 40 тис. гривень, а вилучені під час слідства автівки передав на потреби 11 прикордонного загону ДПСУ та військової частини.

Як наслідок, суддя Олена Іваненко визнала керівника ГО «Карпатський край» винним у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги і призначила йому покарання у вигляді штрафу, розміром 102 тис. грн. На вирок можуть подати апеляцію.