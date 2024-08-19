Зловмисники планували продати позашляховик за 6 500 доларів

Правоохоронці викрили у Чернігові благодійний фонд, який продавав автомобілі завезені в Україну з-за кордону як гуманітарну допомогу. Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Чернігівської області.

За даними слідчих, благодійний фонд організував ввезення з-за кордону позашляховиків за спрощеною процедурою – під виглядом гуманітарної допомоги. Попри те, що законодавство забороняє продавати гуманітарну допомогу, зловмисники виставили в інтернеті оголошення про продаж одного з автомобілів – Volvo XC60. За позашляховик продавці хотіли отримати 6 500 доларів.

Втім, поліцейські викрили зловмисників, вилучили позашляховик та помістили його на штрафмайданчик. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 1 ст. 201-2 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – штраф від двох до трьох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи строком до двох років, або пробаційним наглядом терміном до чотирьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили військового та його спільника на продажі автомобілів, завезли в Україну з-за кордону як гуманітарну допомогу. Два броньованих автомобілі Volkswagen Transporter військовий разом зі спільником планували продати за 18 тис. доларів.