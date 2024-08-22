Наразі українська влада не коментувала російські звинувачення

У четвер, 22 серпня, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Інформацію про задимлення в районі порту та Керченського моста спочатку поширили очевидці у соціальних мережах.

Згодом російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію від оперативного штабу Кубані, який підтвердив влучання в пором «Акватрейдер» у порту «Кавказ». Згодом в соцмережах уточнили, що «Акватрейдер» – стара назва порома. Нині він називається «Конро Трейдер». Телеграм-канал «Кримський вітер» зазначив, що пором раніше уже обстрілювали, але він на той момент був порожній. Росіяни активно його використовували для забезпечення свого угруповання військ у Криму.

У традиційній для себе манері росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю».

На місці зараз працюють екстрені та спеціальні служби. Площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюються. Також повідомляється, що для гасіння цистерн з паливно-мастильними матеріалами після ракетної атаки ЗСУ до порту направлений пожежний поїзд.

Відомо, що на поромі в порту «Кавказ» перебувало 30 цистерн із паливом. Оперштаб Кубані згодом повідомив, що атакований пором у порту «Кавказ» через отримані пошкодження затонув

Російські телеграм-канали стверджують, що по ньому вдарили українською ракетою «Нептун». Натомість наразі українська влада не коментувала російські звинувачення.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на об’єкт, де зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупантів. Станом на 22 серпня пожежу на комбінаті не погасили.