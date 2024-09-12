Останніми роками стадіон перебуває в занедбаному стані

Львівська міськрада погодила викуп стадіону «Торпедо» в банку «Львів» для будівництва нового споркомплексу. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на засіданні 12 вересня.

У проєкті ухвали вказано, що викуп стадіону потрібен для того, аби перетворити його на спорткомплекс для реабілітації. Йдеться про викуп спортивного павільйону, душової, туалету, споруди для освітлення, огорожі, воріт, хвіртки, вхідних сходів та футбольного поля. Все майно розташоване на вул. Золотій, 40.

Перемовини про викуп тривали з 2017 року. 2019 році Львівська міськрада вже погоджувала викупити стадіон у банку за 7,4 млн грн. Однак новою ухвалою від 12 вересня це рішення скасували. Викупну ціну та проєкт договору мають погодити з постійною комісією фінансів та планування бюджету.

Нагадаємо, стадіон «Торпедо» розташований на комунальній ділянці площею 2,7 га. Його облаштували у у 1930-х роках. Згодом стадіон передали спортивному товариству «Торпедо» та забудували службовими приміщеннями. Із 1990 року стадіон перейшов у приватну власність. Там почав працювати ринок електротехнічних товарів, який облаштував тодішній власник стадіону Владислав Перкін. У 2008 році ринок перенесли на вул. Кукурудзяну. Після цього стадіон «Торпедо» передали банку «Львів» як заставу за борги по кредитах.

Останніми роками стадіон перебуває у занедбаному стані. У 2021 році у Львові провели архітектурний конкурс на найкращий проєкт будівництва легкоатлетичного комплексу зі спортивним центром на місці стадіону «Торпедо» на вул. Золотій. Переможцем стала команда архітекторів з Дніпра.