Легатлетичний комлпекс на вул. Золотій збудують за преоктом архітекторів з Дніпра

У Львові визначили переможця архітектурного конкурсу на проект будівництва легкоатлетичного комплексу зі спортивним центром на місці стадіону «Торпедо» на вул. Золотій. Переможцем стала команда архітекторів з Дніпра – саме за їхнім проектом збудують новий спортивний комплекс.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради у четвер, 18 листопада, відбулося засідання журі всеукраїнського архітектурного конкурсу на найкращу проектну пропозицію легкоатлетичного комплексу зі спортивним центром на вул. Золотій. На участь в конкурсі подали 11 проектів з різних міст України, зокрема з Києва, Дніпра, Чернівців, Львова.

Конкурсне журі обрало переможем преокт авторського колективу з Дніпра: Олександра Скомаровського, Вадима Милостюка та Оксани Раби. Архітектори отримають розмірі 120 000 грн.

«Окрім легкоатлетичного комплексу зі спортивним центром в результаті реалізації проекту місто отримає оновлену вулицю Золоту з якісним громадським центром цього району. Переможцям вдалось знайти оригінальне рішення, розділивши функціональні зони на спортивну, розташовану зверху, та громадську, що має діалог з вулицею та формує новий громадський простір, поєднуючи повсякденне життя мікрорайону та професійний спорт. Крім того, проект передбачає великий підземний паркінг, що може у нічний час використовуватись мешканцями району», – зазначив головний архітектор міста та голова журі конкурсу Антон Коломєйцев.

Візуалізація майбутнього легкатлетичного комплексу на базі стадіону «Торпедо» на вул. Золотій

Друге місце та премію у розмірі 80 000 грн отримав проект авторського колективу з Чернівців: Анатолій Дикий, Сергій Басистий, Олег Кишлярчук, В’ячеслав Кишлярук. Третє місце із премією у розмірі 60 000 грн посів проект авторського колективу зі Львова: Оксана Шумелда, Софія Рудецька, Катерина Олійник, Наталія Николишин, Руслан Стадник, Мар’ян Шумелда, Ірина Цілінська.

Пропозиція архітекторів з Чернівців, яка зайняла друге місце

Проект львівських архітекторів, який посів третє місце

Стадіон «Торпедо» на вул. Золотій збудували ще у 30-х роках минулого століття, він вважався одним з найбільших у тогочасному Львові. На стадіоні тренувались учасники єврейського спортивного клубу «Гасмонея», зокрема і однойменна футбольна команда, що брала участь у чемпіонаті Польщі. Після другої світової війни «Гасмонея» розпалась, а стадіон припинив існування. А в 2000-х тут почав діяти ринок електротехнічних товарів. У 2007 році Львівська міськрада виділила під ринок земельну ділянку на перетині вул. Хмельницького та вул. Кукурудзяної, де він працює досі, а стадіон звільнили від торгових наметів та павільйонів.