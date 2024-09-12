Євген Бойко замінить на посаді Наталю Алєксєєву

У четвер, 12 вересня, рішенням сесії Львівської міської ради депутата від «Самопомочі» та директором департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка призначили керуючим справами виконкому. Через це призначення достроково припинили депутатські повноваження Євгена Бойка.

Зазначимо, що Євген Бойко замінить на посаді керуючого справами виконкому Наталю Алєксєєву. Вона виконувала обов'язки з лютого 2021 року.

Додамо, що 34-річний Євген Бойко працює у міськраді Львова з 2013 року. З 2019 року він був директором департаменту «Адміністрація міського голови», а з вересня 2021 року по травень 2023 року був виконувачем обов'язків директора департаменту гуманітарної політики.