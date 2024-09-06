Павло Богайчик з вересня 2024 року став директором ЛКП «Личаківський цвинтар»

Новим директором ЛКП «Личаківський цвинтар» став Павло Богайчик. Контракт з посадовцем уклали на рік, до 2 вересня 2025 року. Про це йдеться на аналітичному порталі YouControl. У коментарі ZAXID.NET Павло Богайчик у п'ятницю, 6 вересня, розповів, що його призначили для посилення колективу Личаківського цвинтаря.

«Личаківський цвинтар – це велике підприємство, яке опікується територією приблизно 40 га. Підприємство має музейний компонент, який передбачає туристичний напрямок, над яким я працюватиму. Крім цього, це опіка над похованнями наших героїв, які загинули в російсько-українській війні, облаштування їхніх могил. Відповідно, для посилення команди Личаківського цвинтаря мене призначили керівником, оскільки раніше я працював у сфері охорони культурної спадщини й маю досвід роботи в організації роботи підприємства», – сказав Павло Богайчик.

Він додає, що попередній директор Личаківського цвинтаря Олександр Дмитрів залишається працювати. Він обійматиме посаду завідувача цвинтаря.

Додамо, що 38-річний Павло Богайчик за освітою історик. На сайті міської ради йдеться, що він з 2008 до 2020 року працював спочатку спеціалістом першої категорії, а потім головним спеціалістом обліку та моніторингу об'єктів культурної спадщини в управлінні охорони історичного середовища. З 2020 і до липня 2024 року Павло Богайчик очолював ЛКП «Бюро спадщини».