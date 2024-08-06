Тарас Демко поєднуватиме дві посади

Музей Соломії Крушельницької очолив заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко. Новий керівник музею планує працювати зі спадщиною, а також діджиталізацією й оцифруванням матеріалів, повідомляє пресслужба Львівської міської ради. Тарас Демко поєднуватиме обовʼязки директора музею з посадою заступника директора Львівського органного залу.

«Цей музей має дуже великий потенціал і значущу репутацію не лише в Україні, а й за її межами. Музей презентує не лише постать Соломії Крушельницької, а й видатного композитора Станіслава Людкевича. Ці дві постаті задають вектори розвитку установи. По-перше, це робота із виконавцями, записами, промоція музичної культури, яку може бути виконуватись чи записуватись. По-друге, це робота зі спадщиною: ноти, композиції і, звісно ж, патрони музею. Також дуже важливою є диджиталізація й оцифрування матеріалів, бо в сучасному світі без цього ніяк», – зазначив Тарас Демко.

Нагадаємо, 11 липня 2024 року директор музично-меморіального музею Соломії Крушельницької Михайло Кобрин пішов зі своєї посади. У мережі з’явився відкритий лист від колективу музею, адресований міському голові Львова Андрію Садовому, в.о. директора департаменту розвитку Ірині Кулинич, в.о. начальника управління культури ЛМР Олексію Тарабану, голові комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків ЛМР Лейлі Мелесовій-Вальчак. У листі зокрема йшлося, що «незважаючи на зменшення фінансування, навіть в умовах війни музей започаткував та реалізував масштабні проєкти завдяки грантовим коштам та пошуку спонсорської допомоги».

Зараз музей перебуває в процесі реалізації довготривалих проєктів у співпраці з українськими та міжнародними донорами:

Оцифрування усієї спадщини Станіслава Людкевича;

Створення цифрового архіву, який передбачає цифровий музейний облік з метою внутрішнього користування (збереження та управління колекцією) із можливістю надавати доступ для зовнішнього користувача «відкриті фонди»;

Розробка нової експозиції з врахуванням доступності та інклюзії для різних категорій населення;

Пошук фінансування для інституційної діяльності та розвитку музею.

Тож несподіване звільнення директора могло поставити усі ці, та інші проєкти під загрозу. Колектив музею наполягав на терміновому проведенні конкурсу на заміщення посади директора.

Тарас Демко народився 8 серпня 1990 року, вивчав англійську мову та літературу у ЛНУ імені Франка. У 2012-му разом з іншими музикантами Тарас Демко та Іван Остапович започаткували свій проєкт Collegium Musicum, який згодом переріс у музичну агенцію Collegium Management. За ці роки вони організовували багато концертів класичної музики, кілька фестивалів, створили оркестр, співпрацювали з видатними музикантами зі всього світу, вели авторську програму про класичну музику на радіо «Сковорода» — «Територія класики». З 2017 року є заступником директора Львівського органного залу.

Демко – один з ініціаторів та засновників створення Ukrainian Live Classic – першого додатку з українською класичною музикою, де зібрано понад 500 професійних записів. Щодо колишнього директора музею Михайла Кобрина, то він став помічником директора Львівської галереї мистецтв.

