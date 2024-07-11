Директор музично-меморіального музею Соломії Крушельницької пішов зі своєї посади. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Життя деколи робить різкі повороти. Ти не завжди можеш їх передбачити і не завжди до них готовий, але вони приходять. Я йду з посади директора музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові. Ця позиція за згодою сторін узгоджена з управлінням культури Львівської міської ради», – написав він.

Подробиць Михайло Кобрин не озвучує, проте у мережі з’явився відкритий лист від колективу музею, адресований міському голові Львова Андрію Садовому, в.о. директора департаменту розвитку Ірині Кулинич, в.о. начальника управління культури ЛМР Олексію Тарабану, голові комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків ЛМР Лейлі Мелесовій-Вальчак.

У листі зокрема йдеться, що «незважаючи на зменшення фінансування, навіть в умовах війни музей започаткував та реалізував масштабні проєкти завдяки грантовим коштам та пошуку спонсорської допомоги».

Зараз музей перебуває в процесі реалізації довготривалих проєктів у співпраці з українськими та міжнародними донорами:

Оцифрування усієї спадщини Станіслава Людкевича;

Cтворення цифрового архіву, який передбачає цифровий музейний облік з метою внутрішнього користування (збереження та управління колекцією) із можливістю надавати доступ для зовнішнього користувача «відкриті фонди»;

Hозробка нової експозиції з врахуванням доступності та інклюзії для різних категорій населення;

Пошук фінансування для інституційної діяльності та розвитку музею.

Тож несподіване звільнення директора може поставити усі ці, та інші проєкти під загрозу.

«Враховуючи поточні довготривалі проєкти, відповідальність перед грантодавцями та партнерами, ситуація є напружена та невизначена, через невідомість та відсутність інформації про наступного керівника. Інституційна спроможність установи не повинна залежати від несподіваних кадрових рішень, особливо в процесі реалізації масштабних проєктів», – йдеться у листі.

Колектив музею наполягає на проведенні конкурсу на заміщення посади директора музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові.

Також до листа було додано звіт за останні чотири роки роботи команди музею під керівництвом Михайла.Кобрина.

Зокрема:

Викуп квартири і збільшення площі музею. Створення нового простору для оцифрування фондової колекції;

Проведення аукціону та відкриття оригінальних розписів квартири;

Створення проєкту нової експозиції;

Великі проєкти: «Музика з вікна», Solomya Brava, Grand tour Solomiya, «Людкевич. Спадщина» та багато інших;

Міжнародна співпраця на фестивалі в Торе Дель Ляго та Музею Музики Парижу;

Залучено мільйони гривень грантової та меценатської підтримки;

Нагадаємо, Михайло Кобрин очолював музей чотири роки, до того він працював у Домі Франка. Нагадаємо, що відділом музею Соломії Крушельницької є також меморіальний музей Станіслава Людкевича.