На вул. Кульпарківській запрацювала світлофорна «зелена хвиля»

«Львівавтодор» скоординував світлофорне регулювання на вул. Кульпарківській на виїзді з міста. Там запрацювала світлофорна «зелена хвиля», що має пришвидшити проїзд автомобілів та зменшити затори.

У ЛКП «Львівавтодор» повідомили, що зміни стосуються синхронізації чотирьох світлофорних об’єктів:

вул. Кульпарківська – вул. Садова;

вул. Кульпарківська – психіатрична лікарня;

вул. Кульпарківська – вул. Перфецького;

вул. Кульпарківська – ТЦ «Ашан».

Координація режиму «зелена хвиля» працює у напрямку на виїзд з міста від вул. Кульпарківська – вул. Садова до вул. Кульпарківська – ТЦ «Ашан». Водіям рекомендують дотримуватися швидкісного режиму 45-50 км/год.

Режим «зелена хвиля» передбачає почергове увімкнення дозвільного сигналу на кожному світлофорному об’єкті. У підприємстві пояснили, що в міжпіковий період це допоможе покращити транспортну ситуацію на цій ділянці вул. Кульпарківської, зменшивши затримки і черги авто перед цими світлофорними об’єктами.

Водночас, як пояснив заступник директора ЛКП «Львівавтодор» Роман Кіндер, у години пік існуватимуть певні затримки в русі перед світлофорним об’єктом на вул. Кульпарківська – ТЦ «Ашан».

«Це пов’язано з тим, що після світлофорного об’єкта розміщується нерегульований пішохідний перехід і рух пішоходів може зупиняти групи транспортних засобів, що проїхали на зелений сигнал. А також перетином магістральних вулиць у вигляді кільцевої розв’язки (вул. Кульпарківська – вул. Виговського), пропускна здатність якої наближається до максимуму через високу завантаженість підходів з вул. Виговського, вул. Кульпарківська та вул. Володимира Великого», – зазначив Роман Кіндер.