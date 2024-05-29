На перехресті вул. Гнатюка та просп Свободи нанесли розмітку та перенесли дорожній знак

У центрі Львова на перехресті вул. Гнатюка та проспекту Свободи змінили організацію руху. Там нанесли дорожню розмітку, якої раніше не було, та перенесли знак, що виокремлює смугу для руху маршрутних транспортних засобів.

«Днями працівники Галицької РА виконали рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху у Львові на одному з найжвавіших перехресть у центрі міста. Поруч з пам’ятником Тарасові Шевченку, нанесено дорожню розмітку 1.7, що позначає напрямок смуг руху в межах перехрестя та розмітку 1.18, яка вказує дозволені напрямки руху у смугах на перехресті. На цій ділянці дороги також перенесли дорожній знак 5.11 “Смуга руху для маршрутних транспортних засобів” та відповідно саму смугу для цього виду транспорту, які тепер на декілька метрів далі від перехрестя вул. Гнатюка з проспектом Свободи», – повідомили в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР 29 травня.

На перехресті вул. гнатюка та просп Свободи змінили організацію дорожнього руху (фото ЛМР)

За словами начальника управління Максима Смілевського, раніше водіям було доволі складно рухатися у напрямку Львівської опери, адже на перехресті можливий рух ліворуч або прямо лише з лівої смуги, тож водіям доводилося перелаштовуватися з правої смуги у ліву, і це часто відбувалося на пішохідному переході чи вже на початку смуги руху маршрутних транспортних засобів.

«Ця розмітка покращить візуалізацію перехрестя вулиць Гнатюка – проспекту Свободи та сприятиме безпечному та швидкому його перетину. Такі зміни зменшать кількість дорожньо-транспортних пригод та покращать загальну якість руху у цьому міському середовищі», – зазначив посадовець.