В Unbroken University готуватимуть фахівців для реабілітації військових

На базі Першого територіального медичного об'єднання у Львові працюватиме вищий навчальний заклад Unbroken University. В університеті готуватимуть вузькоспеціалізованих фахівців, які згодом надаватимуть найсучаснішу допомогу військовим та цивільним, які отримали поранення внаслідок російської агресії. За відповідну ухвалу проголосували на сесії Львівської міськради у четвер, 12 вересня.

«Університет займатиметься післядипломною освітою медичних фахівців, і тут проводитимуть клінічні наукові дослідження. А ще тут розвиватимуть співпрацю з іноземними партнерами. Така інституція є зовсім іншою, ніж звичні для нас медичні університети, і вона є вкрай потрібною сьогодні, зважаючи на виклики часу», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

У пресслужбі ЛМР зазначили, що Unbroken Universit не конкуруватиме з іншими медичними вишами, оскільки насамперед йдеться про велику клінічну базу Першого медоб'єднання для підготовки вузькоспеціалізованих фахівців. Завідувач хірургічного відділення Першого ТМО та керівник напрямку хірургії Національного реабілітаційного центру Unbroken Гнат Герич розповів, що університет потрібен для комплексних наукових досліджень та розвитку міжнародної співпраці.

«Потрібно створити інституцію саме на базі центру Unbroken, щоб використати різні наукові клінічні дослідження, які зараз пропонують наші партнери з-за кордону. Зокрема велика кількість цих проєктів [хірургії, протезування і реабілітації] є з Великої Британії та США», – сказав Гнат Герич.

У ЛМР додають, що Unbroken University буде неприбутковою установою й не потребує залучення бюджетних грошей.

Нагадаємо, що реабілітаційний центр Unbroken («Незламні») працює у Львові з 2022 року. Його створили на базі Першого медоб'єднання Львова, до якого входять дві дорослі лікарні та одна дитяча. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Unbroken реабілітацію пройшли понад 15 тис. людей, які втратили кінцівки.