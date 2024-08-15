У Львові почали закладати фундамент другого будинку для пацієнтів центру «Незламні»
Новини Львова від ZAXID.NET за 15 серпня
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У четвер, 15 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Допомогли ще одному захиснику. Львівські медики три місяці боролись за життя воїна через інфекційне ускладнення від поранень.
- Будівництво соціального житла триває. На вулиці Миколайчука почали закладати наступні будинки для поранених переселенців.
- За 21 тис. євро обіцяв переправити до Європи. Теруправління ДБР у Львові викрило посадовця кінологічного центру на Львівщині.
- Терапія садівництвом. У міському просторі «Розсадник» влаштували незвичну зустріч.
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