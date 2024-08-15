За словами лікарів, пацієнт почувається добре

Лікарі мукачівської Лікарні святого Мартина разом з колегами з Першого медичного об'єднання Львова пересадили серце 57-річному львів’янину, який отримав ускладнення після перенесення коронавірусного захворювання. Донором став 43-річний мукачівець, родичі якого дали згоду на трансплантацію його органів після смерті головного мозку.

Як повідомили в Лікарні святого Мартина 14 серпня, закарпатець став посмертним донором серця, печінки та двох нирок. Транспортування серця на гелікоптері в іншу область призвело б до його загибелі, тому операцію львів’янину проводили у Мукачеві.

«Пацієнт – 57-річний чоловік, який в минулому переніс коронавірусне захворювання. Воно спричинило запалення його серцевого м’язу, що в підсумку призвело до вираженої дилітації лівого шлуночку і втрати його функції. Серце було пересаджене спільно з нашими колегами зі Львова. Пацієнт почувається добре, він вже у Львові. До речі, в цей же день у нього народився внук», – розповів лікар трансплантолог Євген Гардубей.

Інші органи посмертного донора із Закарпаття – печінку і дві нирки відправили у Львів, де їх пересадили ще трьом пацієнтам. Це друга операція з трансплантації серця, виконана в Мукачеві з лютого 2023 року.