Команда лікарів, яка боролася за здоров'я маленького пацієнта

Дворічний львів’янин став найменшим пацієнтом, якому у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі пересадили нирку від посмертного донора. До складної операції мультидисциплінарна команда готувала хлопчика майже півтора року.

Ваду розвитку сечовидільної системи у плоду діагностували ще під час вагітності. Ситуацію дуже ускладнював розрив правої нирки, який стався на 28 тижні вагітності. Після народження немовля понад місяць перебувало у реанімації та перенесло дві операції – на 10 і 17 день життя, повідомили у Центрі.

«З Максимком ми познайомилися, коли йому виповнилося два місяці. Спершу проводили консервативну терапію, стежили за нирковими показниками, здійснювали переливання крові для лікування важкої анемії, вакцинували тощо. Тобто, працювала уся медична команда Центру», – каже дитячий нефролог Роман Андруневич.

У лютому 2023 року дитині розпочали перитонеальний діаліз через погіршення стану здоров'я. Щоб жити повноцінно, хлопчик потребував якнайшвидшої трансплантації. Шанс на порятунок хлопчик очікував, перебуваючи у черзі на донорський орган у Центрі.

Нирку для маленького пацієнта знайшли у травні цього року. Донором став 40-річний чоловік. Операційна команда хірургів та анестезіологів Центру спільно з колегами-трансплантологами Першого медичного об'єднання Львова успішно трансплантували нирку дитині. Через два тижні після пересадки Максимка виписали додому. За словами лікарів, вдома дитина швидше відновлюватиме сили.