Торік послугою безкоштовної реабілітації скористалася 951 дитина

Діти з інвалідністю можуть отримати послуги з реабілітації за бюджетні кошти. На ці цілі у 2024 році Львівщині з держбюджету виділено 40 млн грн. Торік послугою з відшкодування вартості реабілітаційних послуг скористалась 951 дитина з інвалідністю. Загальна сума видатків становила понад 18 млн грн, повідомила пресслужба ЛОВА.

«Ми закликаємо батьків чи опікунів, котрі виховують дітей з інвалідністю, скористатися цією можливістю. Цього року ми отримали достатньо коштів для того, щоб підтримати фінансово велику кількість дітей, котрі потребують реабілітації. Процедура для батьків чи опікунів не є надто складною: потрібно написати відповідну заяву, зібрати та подати необхідний пакет документів», – каже керівник департаменту соціального захисту населення Львівської ОВА Роман Андрес.

Куди і які документи подати?

Заяву та пакет документів (це мають бути копії із пред’явленням оригіналів) необхідно подати в органи місцевого самоврядування за місцем реєстрації або фактичного проживання дитини. Зокрема, необхідно надати:

паспорт громадянина України заявника;

документ із зазначенням даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника;

свідоцтво про народження дитини (після досягнення 14 річного віку – паспорт громадянина України);

документ із зазначенням даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини;

документ, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування;

індивідуальну програму реабілітації дитини, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ.

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається відповідно до індивідуальної програми реабілітації:

гранична вартість реабілітаційних заходів на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 000 гривень, III ступеня – 25 000 грн; гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Більш детальну консультацію щодо відшкодування вартості реабілітаційних послуг можна отримати у департаменті соціального захисту населення Львівської ОВА. Тел.: +38 (032)261-25-54.