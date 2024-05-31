У відділенні на реабілітації можуть бути одночасно 42 пацієнти

У п’ятницю, 31 травня, у переддень Дня захисту дітей, у львівській дитячій лікарні св. Миколая відкрили відділення реабілітації Unbroken Kids. Воно є одним із найбільших в Україні, де лікують дітей, що постраждали від війни та які мають різні важкі діагнози. Відновити й адаптувати відділення допомогли близько 90 благодійників.

Серед тих, хто прийшов на відкриття відділення, були і пацієнти, які отримали важкі травми під час війни: 13-річна Яна Степаненко, яка втратила кінцівки під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, та Михайлик Воловиков, який отримав осколкове поранення у Херсоні, уламок потрапив у мозок, повідомила ЛМР.

«Велика честь і подяка усім нашим друзям і партнерам, які долучилися і долучаються до розбудови цього відділення. Ми маємо, з одного боку, сльози і плач, що діти зазнають травм, а з іншого – радість і усмішки, що діти живі, лікуються і йдуть звідси здоровими», – каже мер Львова Андрій Садовий.

З кожним маленкти пацієнтом займається кілька фахівців

У Unbroken Kids діти отримують комплексну кваліфіковану допомогу. Відновити й адаптувати відділення допомогли близько 90 благодійників: організації, школи, соціально відповідальний бізнес, фонди і небайдужі люди. Тут є все необхідне для повноцінного відновлення дітей: басейн, інноваційна система для відновлення навичок ходьби, зали ерготерапії та фізичної терапії, VR-технології доповненої реальності для занять у формі гри, два просторих зали для реабілітації, кабінет психолога та яскраві мотивуючі малюнки на стінах.

Серед пацієнтів відділення – діти з мінно-вибуховими травмами, осколковими та вогнепальними пораненнями, опіками, політравмами, після інсультів, травмами після ДТП, порушеннями роботи мозку, захворюваннями хребта і суглобів, порушеннями постави та сколіозами.

Реабілітаційне відділення розраховане на 20 ліжок, і одночасно тут зможуть бути на реабілітації 42 пацієнти, з урахуванням навантаження на фахівців. Адже до кожного потрібен індивідуальний підхід. З одним пацієнтом працює кілька фахівців.

«У нас є фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, протезисти-ортозисти, терапевт мови і мовлення, лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Власне лікар фізичної та реабілітаційної медицини повністю організовує процес реабілітації», – каже лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Зоряна Цоньо.

Відділення контрактується із Національної службою здоров’я України, тому пацієнти проходять реабілітацію безкоштовно за скеруванням від сімейного чи лікуючого лікаря.