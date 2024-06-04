Хлопчик ще у лікарні під наглядом лікарів

Травматологи львівського Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 10-річного Святослава із Нового Роздолу, що на Львівщині, який наскрізь пробив руку металевою огорожею. На операційний стіл хлопчик потрапив разом з частинкою огорожі.

Нещасний випадок стався на спортивному майданчику неподалік дому, де живе хлопець. Святослав хотів перестрибнути через металеву огорожу. Але під час стрибка наскрізь пробив руку об огорожу. Поруч проходила жінка, яка зрозуміла, що дитині потрібна допомога, і викликала «швидку», повідомили у Центрі.

На щастя, металевала частина огорожі не пошкодила сухожилля, нерви і судини

Утім, аби доправити дитину до лікарні, знадобилася допомога рятувальників. Вони за допомогою спеціальних нструментів вивільнили руку дитини. Частинка металевого прута з огорожі застрягла у руці хлопчика. Медики іммобілізовали руку, наклали фіксуючі шини аби під час транспортування уламок не наніс додаткової шкоди.

У лікарні «Охматдит» хлопчику провели рентгенографію, УЗД та лабораторні аналізи і взяли в операційну. До операційної команди увійшли лікарі-травматологи Андрій Костюк та Тарас Москаль і анестезіолог Яна Гречух.

Травматологи видалили шматок металу, провели ревізію рани та встановили гумовий дренаж. Операція пройшла успішно.

«У Святослава було пошкодження мʼяких тканин, металевий уламок заліз у середню третину правого передпліччя. Ділянка, яку травмував уламок, - дуже небезпечна. Але, на щастя, хлопець не пошкодив сухожилля, судини і нерви», – повідомив дитячий травматолог Тарас Москаль.

Хлопчик ще у лікарні, лікарі спостерігають за набряком, кровопостачанням та іннервацією кінцівки. Йому проводять антибіотикопрофілактику, анальгетичну, протинабрякову терапію. Ще орієнтовно тиждень він буде під наглядом медиків, а далі на хлопця чекає реабілітація, аби відновити рухи у кінцівці.