Сьогодні захисника зняли з апарата ШВЛ

Лікарі Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Іллі Мечнікова врятували від смерті 43-річного закарпатця, який у бою отримав важке поранення обличчя. Замість носа, рота і щелеп у бійця – суцільна рана. У клінічному діагнозі пацієнта написано – ампутація обличчя, повідомив у Facebook генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

За словами лікаря, важке поранення військовий Іван отримав у бою. Три великі уламки зруйнували йому обличчя.

Боєць дуже хоче, аби після операції його впізнавали рідні та близькі . Фото зі сторінки Сергія Риженка

«У нього замість носа, рота, щелеп – рана. У клінічному діагнозі – ампутація обличчя. Лікарі-реаніматологи врятували бійцю життя. Сьогодні зняли з апарата ШВЛ. Закріпили трубочки, через які він поки може їсти, пити та дихати», – написав лікар.

Попереду на захисника чекає пластична операція в одній із клінік Європи. Європейські фахівці обіцяють відновити захиснику обличчя до впізнаваності.