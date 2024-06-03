Лікарі Дніпра врятували 43-річного захисника із Закарпаття із важким пораненням обличчя
Клінічний діагноз військового – ампутація обличчя
Лікарі Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Іллі Мечнікова врятували від смерті 43-річного закарпатця, який у бою отримав важке поранення обличчя. Замість носа, рота і щелеп у бійця – суцільна рана. У клінічному діагнозі пацієнта написано – ампутація обличчя, повідомив у Facebook генеральний директор лікарні Сергій Риженко.
За словами лікаря, важке поранення військовий Іван отримав у бою. Три великі уламки зруйнували йому обличчя.
Боєць дуже хоче, аби після операції його впізнавали рідні та близькі . Фото зі сторінки Сергія Риженка
«У нього замість носа, рота, щелеп – рана. У клінічному діагнозі – ампутація обличчя. Лікарі-реаніматологи врятували бійцю життя. Сьогодні зняли з апарата ШВЛ. Закріпили трубочки, через які він поки може їсти, пити та дихати», – написав лікар.
Попереду на захисника чекає пластична операція в одній із клінік Європи. Європейські фахівці обіцяють відновити захиснику обличчя до впізнаваності.