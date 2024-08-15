У міському просторі садівництва та городництва «Розсадник», що на вулиці Мушака, 58, влаштували подію, присвячену відновленню через взаємодію із пряно-ароматичними рослинами. Називається це терапевтичним садівництвом. Його проводила сертифікована фахівчиня Джулія Тіссен з Ванкувера англійською мовою.



«У нас фокус на соціальній взаємодії. Вона потрібна, щоб людина не почувалася самотньою. Збір людей разом допомагає їм налагоджувати контакт з іншими людьми і так посилювати своє розуміння спільноти та простору. Рослина, з якою ми сьогодні працюємо, – м'ята», – розповіла фахівчиня з терапевтичного садівництва Джулія Тіссен.



Учасників зустрічі поділили на три групи. Перша – пересаджувала мʼяту із грядок «Розсадника» у вазони, які можна забрати додому. У цій групі – Микита. Чоловік прийшов, бо, каже, його цікавлять різноманітні методи терапії.



«Вдома поставлю, пересаджу в більший вазон, хай росте. Буду робити чаї, додавати в страви як спецію. Мені зараз робота з землею, з рослинами дуже допомагає. Вони довго ростуть і це дає відчуття стабільності та довгострокового процесу. Також трішки заспокоює, я живу в квартирі, тож мені хочеться, щоб було зелено», – розповів учасник терапії Микита Кравченко.



Інша група займається створенням букетів. Їх складають із рослин «Розсадника», серед яких звісно ж м'ята.

«Ми спершу збирали рослини та квіти для букетів. Мали можливість пройтися, доторкнутися, понюхати, відчути кожну рослинку. Я вже тривалий час відстежую сторінку “Розсадника”, мені доводилося тут бувати. Мене зацікавила саме ця подія, тому що вона стосується ментального здоров'я. Я намагаюся працювати в тому напрямку, тому вирішила прийти сюди, щоб заземлитися після інтенсивного робочого дня. І мені це вдалося», – поділилася учасниця терапії Оксана Назарук.



Третя група має не менш цікаве завдання. Зібравши м'яту різних сортів, приготувала із неї різні напої.



«Я була в цій групі, яка робила чай. І він вийшов неперевершений. Тут різні типи м'яти. Ми також зробили інші м'ятні напої. Також лимонад», – розповіла Ірина Сальник.



Джулія Тіссен більше 15 років практикує терапевтичне садівництво в Канаді із різними групами людей, зокрема, у візках, які мають проблеми з соціалізацією, з жінками і дітьми з ментальними проблемами, а також із людьми похилого віку, яким теж потрібна соціалізація. Фахівчиня спершу аналізує людей, які до неї приходять, і лише тоді визначає в якому контексті потрібно працювати: чи це розвиток соціальних зв'язків, чи фізичних, чи духовних. Терапевтичне садівництво, каже Джулія, працює дуже ефективно. Фахівчиня для терапії зазвичай використовує рослини, які близькі людям.



«До прикладу, для українців – це калина. Тому що люди вкладають ще якесь додаткове значення, тому я намагаюсь обирати саме такі рослини, які можуть посилити нашу роботу. Зазвичай, це не є звичайна терапія, коли ми приходимо і говоримо, це більше про розуміння і занурення в питання. Безпосередньо проблема не обговорюється під час терапевтичного садівництва, але люди усвідомлюють через певну роботу свої виклики і проблеми. Наприклад, якщо людина, яка має проблеми з алкогольною залежністю, займається поливанням рослин в теплицях, то з часом вона розуміє, що якщо ти поливаєш квітку або рослину забагато, то їй теж не дуже добре. Таким чином людина може пропрацьовувати свої проблеми. Тобто терапевтичне садівництво – це шлях, коли людина усвідомлює проблему, а не говорить про неї», – зазначила фахівчиня з терапевтичного садівництва Джулія Тіссен.



Терапію садівництвом у «Розсаднику» влаштували вперше. Однак хочуть проводити і надалі. Простір міського садівництва та городництва розташований у парку «Залізна вода». Опікуються ним громадські організації «Плато» та «Екотерра». Тут львів'яни можуть не лише попорпатися в городі, а й відвідати різноманітні події.



«Ми тут вирощуємо все, що піддається вирощуванню. Навіть те, що не піддається, ми теж стараємося вирощувати. В нас можна знайти на грядках все: починаючи від звичайних кабачків і до квіток ехінацеї та календули. В нас є грядки, якими займаються наші волонтери. І є грядки, де ми разом щось висаджуємо у відкриті дні. Всі, хто допомагає на грядках, отримують по букетику того, що ми виростили», – розповіла проєктна менеджерка ГО «Плато» Діана Попфалуші.



Мета простору міського садівництва та городництва «Розсадник» – допомогти людям бути ближчими до землі. Львів'ян запрошують долучатися. Про події у «Розсаднику» можна дізнатись на сторінках у соцмережах.